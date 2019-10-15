Новосибирск, , 16:15 — REGNUM Силы МЧС Новосибирской области переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения пожароопасной обстановки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано более 100 очагов ландшафтных пожаров. В наиболее горимых районах введён особый противопожарный режим.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области «С 14 октября и до особого распоряжения Главное управление МЧС России по Новосибирской области, Сибирский спасательный центр, Центр управления в кризисных ситуациях, подразделения Федеральной противопожарной службы и Бердский поисково-спасательный отряд готовы к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и переведены в режим функционирования «Повышенная готовность». В усиленном режиме работают патрульно-контрольные группы, которые ежедневно следят за соблюдением требований пожарной безопасности в населённых пунктах и на территориях, прилегающих к лесным массивам».

В ведомстве уточняют, что меры приняты в связи с прогнозируемым синоптиками высоким классом пожарной опасности.

По данным Западно-Сибирского управления гидрометеослужбы в ближайшие дни в регионе сохранится высокая пожароопасность четвёртого класса горимости. Прогнозируется усиление ветра с порывами до 20 м/с. Высок риск возникновения очагов природных пожаров и их переход на населённые пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пал сухой травы частично перешёл на строения посёлка Тихомировский Чулымского района, из-за чего загорелись три заброшенных строения. Пожарным удалось отстоять посёлок от огня.

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