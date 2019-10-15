Екатеринбург, , 16:14 — REGNUM В Екатеринбурге пока невозможно реализовать раздельный сбор мусора из-за недостатков свердловского законодательства. Об этом заявила и.о. директора МУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова, сообщает ЕАН.

По словам руководителя, механизм раздельного сбора мусора должен быть отражен в реестре контейнерных площадок, а сам реестр — в территориальной схеме по обращению с отходами.

Пока что указанные данные не отражены в документах, отметила Зубова. Поэтому и получается, что ряду ТСЖ и частным домам отказывают в переходе на раздельный сбор мусора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге в ближайшем будущем не будут переходить на раздельный сбор мусора. Об этом заявил вице-мэр Алексей Бубнов.

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