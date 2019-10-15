Москва, , 16:18 — REGNUM Перемещение циклона по северу Центрального федерального округа России 15 октября спровоцировало резкий скачек атмосферного давления по всему региону. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

По данным метеорологов, давление начало расти и в течение дня может достигнуть 1028 гПа или 771 мм ртутного столба. Это также коснется и столичного региона.

Отмечается, что в целом такой скачек не является особой аномалией, но это может доставить неприятности метеочувствительным жителям региона. В Гидрометцентре также сообщили, что резкий рост давления будет способствовать улучшению погоды, но уже 16 октября она испортится.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что в течение текущей недели погода в Москве в будет меняться. Но к выходным ожидается сухая погода, а воздух днем прогреется до 14 градусов.