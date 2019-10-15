Махачкала, , 16:02 — REGNUM Глава Дагестана Владимир Василиев поручил правительству республики взять ситуацию с заболеванием сибирской язвой под особый контроль. Об этом политик заявил на еженедельном рабочем совещании, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе руководителя региона.

Врио министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова и врио руководителя управления Роспотребнадзора по республике Лариса Пантина доложили, что в настоящее время с подозрением на сибирскую язву в республиканской инфекционной больнице в Махачкале находятся три человека.

По предварительным данным, у двоих пациентов диагноз подтвердился, у третьего — нет. Точный диагноз будет известен лишь через 10 дней после проведения дополнительного исследования.

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Специалисты сообщили, что причиной заражения стала разделка туши зараженного бычка, завезенного в село Новокули Новолакского района. Двое мужчин, 34 и 35 лет, 8 октября разделали тушу, а 12 октября один из них обратился в районную больницу. Позже оба мужчины, а также супруга одного из них были госпитализированы.

Сотрудники надзорных и правоохранительных органов в настоящее время устанавливают владельца бычка. Дело в том, что в селе Новокули этой весной всё поголовье было привито от сибирской язвы, а этот бычок был куплен за пределами села без сопроводительных документов и исследований.

В ходе обсуждения главе республики доложили, что все зараженное мясо изъято и утилизировано путем сжигания. Выступившие также заверили, что в настоящее время все необходимые мероприятия проводятся и нет причин для тревоги.

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