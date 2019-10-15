Сеул, , 15:53 — REGNUM В столице Южной Кореи открылась международная выставка авиакосмических и оборонных технологий (ADEX). Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, выставка проходит на территории военной авиабазы Seaoul Air Base, расположенной в Соннаме, в период с 15 по 20 октября. В этом году в данном мероприятии принимают участие 430 компаний из 34 стран мира.

Известно, что на выставке представлен первый макет нового истребителя KF-X. Также планируется осуществить пробный полет вертолета LAH, находящегося на стадии разработки.

Также были представлены истребители F-15K и KF-16, учебно-боевые самолеты FA-50, T-50 и KT-1, боевой танк K2 «Черная пантера», БМП K21, самоходная артиллерийская установка K9A1, ракетные артиллерийские системы и ракеты.

Отметим, что в рамках данного мероприятия также пройдут выступления южнокорейской пилотажной группы «Черные орлы» (Black Eagle) и австралийской Maxx-G, симпозиумы и семинары.