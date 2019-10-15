Анкара, , 15:52 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı опубликовало статью, в которой заявило, что в освобожденный от террористов в ходе турецкой операции «Источник мира» центр района Телль-Абьяд начали возвращаться сирийцы, ранее вынужденные покинуть свои дома.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, на 5-й день проведения операции «Источник мира» от боевиков террористической группировки Рабочая партия Курдистана и ее сирийских продолжений, Отрядов народной обороны и Демократического союза, был очищен административный центр района Телль-Абьяд, расположенный прямо напротив через границу от района Акчакале турецкой провинции Шанлыурфа.

Бойцы Сирийской национальной армии, в рамках принятия мер по обеспечению безопасности в Телль-Абьяде, проводят разведывательно-поисковые работы. Напомним, что данный сирийский район с преимущественно арабским населением находился под властью террористических группировок с июня 2014 года, когда был захвачен ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).