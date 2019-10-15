Красногорск, , 16:04 — REGNUM В Московской области 2 тыс. учащихся 5-х классов из 16 школ приняли участие в национальных исследованиях качества образования по предмету «Технология». Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в пресс-службе министра образования Московской области Ольги Забраловой.

В испытаниях участвовали школьники из Волоколамска, Долгопрудного, Орехово-Зуева, Раменского, Реутова, Рузы, Сергиева Посада, Серпухова, Клина, Дмитрова и Наро-Фоминска. По словам Забраловой, пятиклассники ответили на вопросы анкеты, а также выполнили специальные задания. Оценку результатов проведет группа экспертов.

«Работы участников направятся к федеральным специалистам в области исследования качества образования. После аналитической работы станет известен уровень освоения предмета «Технология» российскими школьниками», — отметила Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Московской области стартовал детский конкурс по созданию социальной рекламы «Кибервызов».

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