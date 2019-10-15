Екатеринбург, , 15:47 — REGNUM Свердловский мусорный оператор «Спецавтобаза» справился с 291 незаконными свалками с начала 2019 года в Екатеринбурге. Об этом сообщает ИА Znak.

Всего представителями оператора было вывезено 18 тысяч 407 кубометров мусора с нелегальных свалок. На данные цели было потрачено 6,9 млн рублей из городского бюджета.

45 свалок было ликвидировано благодаря жителям, обратившихся в «Спецавтобазу».

Напомним, ранее в «Спецавтобазе» призвали жителей своевременно сообщать об умерших родственников. Это позволит избежать недоразумений, когда на умершего гражданина выписывают квитанцию на оплату вывоза мусора.

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