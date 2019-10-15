Абу-Даби, , 15:33 — REGNUM Первый арабский космонавт Хазаа аль-Мансури, который 3 октября вернулся на Землю с МКС, поблагодарил президента РФ Владимира Путина за полёт и подарил ему памятную медаль.

Напомним, ранее в ходе своего официального визита в Абу-Даби президент РФ Владимир Путин заявил о новом уровне, на который вышло сотрудничество РФ и ОАЭ по освоению космоса.

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«Ещё раз хочу поздравить вас с успешным полётом первого эмиратского космонавта на Международную космическую станцию. Это событие стало возможно благодаря нашей с вами дружбе и вашим усилиям по продвижению самой этой идеи», — отметил глава государства, обращаясь к наследному принцу Абу‑Даби, заместителю Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый космонавт в истории Объединённых Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури прибыл на Международную космическую станцию на космическом корабле «Союз-МС 15» 25 сентября. Перед полетом он написал в Twitter: «За несколько часов до запуска, и я полон этого неописуемого чувства страха и славы. Сегодня я доставлю мечты и амбиции моей страны в совершенно новое измерение».

3 октября вместе с космонавтом Алексеем Овчининым (Роскосмос) и астронавтом Ником Хейгом (NASA) Хаззаа аль-Мансури вернулся на Землю.

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