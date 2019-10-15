Париж, , 15:29 — REGNUM Старейший житель Франции, Роджер Овин, скончался в воскресенье, 13 октября, в возрасте 111 лет, сообщает 15 октября Le Figaro.

«Он (Роджер Овин) не страдал. 15 дней назад он отказался от еды, он сам так решил», — заявил журналистам сын покойного Реми Овин.

По его словам, похороны состоятся в среду, 16 октября, в 15:00 по местному времени в церкви Лималонж.

Известно, что Роджер Овин, родившийся 20 марта 1908 года в Вене, был старейшим жителем Франции среди мужчин. После его смерти титул старейшего мужчины государства перешел Жоржу Массару в Кальвадосе, которому 110 лет.

Напомним, старшей жительницей Франции по-прежнему остается Люсиль Рэндон, которой в настоящее время 115 лет.