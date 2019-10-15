Москва, , 15:29 — REGNUM До 25 ноября 2019 года некоммерческие организации могут подать в Фонд президентских грантов проекты, претендующие на финансирование с 1 марта 2020 года.

Такой конкурс пройдет впервые за все время существования системы грантовой поддержки некоммерческих неправительственных организаций: каждый год с 2007 по 2018 годы сначала издавалось специальное распоряжение Президента Российской Федерации, потом объявлялись конкурсы — и в лучшем случае к середине календарного года победителям выделялись первые средства.

Теперь же в 2020 году гранты Президента Российской Федерации будут распределены уже в феврале и июне, а с 2021 года решение о предоставлении первых грантов текущего года планируется принимать в январе.

По словам генерального директора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, это открывает беспрецедентные возможности для всех представителей гражданского общества: «Тем, кому в только что завершившемся конкурсе для победы не хватило немного баллов, не нужно долго ждать — можно прямо сегодня приступать к проработке своих инициатив. По итогам двух конкурсов 2019 года президентскую поддержку получили 3772 проекта. Это абсолютный рекорд — как по количеству проектов, так и по доле победивших проектов от поданных на конкурсы. Всего 4 года назад доля победителей равнялась 10%, сейчас — 21%. Победителей не из Москвы было 798, сейчас — 3271. И это рекордное количество проектов будет реализовываться до конца следующего года. Два параллельных гранта у одной организации — это редкость, а больше двух действующих грантов в «одни руки» мы не даем. Так что у некоммерческих организаций, не получивших поддержку или вообще не участвовавших в наших конкурсах, хорошие шансы. Главное — спланировать время: изучить методические материалы, пройти наш онлайн-курс по социальному проектированию и не оставлять подготовку и подачу заявки на последние дни».

В период приема заявок фонд проведет обучающие мероприятия по разработке социальных проектов в Карелии, Удмуртии, Челябинской, Белгородской и Томской областях, Еврейской автономной области.

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