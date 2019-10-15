Москва, , 15:40 — REGNUM В районе Покровское-Стрешнево на западе Москвы поострят новую школу с двумя спортзалами и ИТ-полигоном. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 15 октября.

Школа на 1100 мест будет вмещать помещения для 44 классов.

Как отмечается в сообщении, блок начальной школы отделят от основного. Там расположится четыре кабинета для первоклассников и 12 кабинетов для учеников вторых-четвертых классов.

В блоке основной и средней школы обустроят универсальные кабинеты, классы естественных наук с зонами для практических занятий, помещения для изучения иностранного языка и информатики, а также лингафонный кабинет. Кроме того, будет оборудован ИТ-полигон для проведения теоретических занятий, работ с моделями современной электроники и робототехники.

Также в школе появятся кинофотостудия и помещения для кружков (шахматы и шашки, театральное искусство, краеведение, оригами, работа с природными материалами и другие), актовый зал на 660 мест с эстрадой, техническим центром, гримерными и кладовыми.

Для проведения уроков физкультуры предусмотрено два спортивных и один гимнастический зал с душевыми, санузлами, комнатами инструкторов и инвентарными помещениями.

На прилегающей территории проведут работы по озеленению и благоустройству, оборудуют беговую дорожку, футбольное поле и площадку для игровых видов спорта.