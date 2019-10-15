Махачкала, , 15:27 — REGNUM Причиной заражения сибирской язвой нескольких жителей Дагестана, по предварительным данным, стал непосредственный контакт с крупным рогатым скотом (бычком) во время его убоя и разделки. Работа проводилась в личном подсобном хозяйстве одного из пострадавших без предубойного ветеринарного осмотра, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

Микрофотография бацилл сибирской язвы

Напомним, 12−13 октября в Дагестане с подозрением на заражение сибирской язвой были госпитализированы трое жителей села Новокули Новолакского района. Минздрав республики сообщал, что у двоих из них диагноз подтвердился, третий пациент находится под наблюдением врачей.

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Теперь Роспотребнадзор сообщает о регистрации трех случаев заболевания. По данным управления, на 15 октября состояние больных оценивается как удовлетворительное.

Для локализации и ликвидации эпидочага в село Новокули направлена бригада специалистов надзорного органа. Само зараженное мясо — почти 50 кг — полностью изъято и утилизировано. Материалы по результатам эпидемиологического расследования направлены в прокуратуру и Следственный комитет Дагестана.

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