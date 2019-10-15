Багдад, , 15:33 — REGNUM Судебный совет Ирака выдал ордеры на арест двух сотрудников правопорядка, подозреваемых в убийстве демонстрантов, об этом 15 октября сообщает Al Arabia.

В результате акций протеста, продолжавшихся в Ираке больше недели, погибли свыше 100 человек, ранения получили несколько тысяч протестующих.

Духовный лидер шиитов Ирака аятолла Али Систани призвал провести расследования в отношении указанных преступлений.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке были вызваны недовольством граждан внутренней политикой государства, в частности неспособностью обуздать коррупцию.

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