Рига, , 15:22 — REGNUM Эпидемия гриппа в этом году в Прибалтике может быть «достаточно серьёзной» и начаться уже с ноября. Об этом латвийскому ТВ рассказали в центре инфектологии страны, сообщает портал латвийского общественного вещателя LSM. Первые случаи гриппа в Латвии уже зарегистрированы.

Ожидается, что в этом сезоне будет зафиксировано больше заболевших и сам тип гриппа будет тяжелее, нежели в сезоне конца 2018 года, начале 2019 года. В прошлом сезоне грипп в Латвии унёс жизни 86 человек. Подчёркивается, что все они не были вакцинированы.

В Латвии государство компенсирует прививки от гриппа беременным женщинам и детям до двух лет.