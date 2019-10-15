Тернополь, Украина, 15 октября 2019, 15:30 — REGNUM В украинском городе Тернополь работники военкомата поймали за ночь около 40 парней призывного возраста, сообщил 14 октября местный ресурс «20 минут. Тернополь».
По данным издания, в ночь с 13 на 14 октября работники военкомата поджидали своих «жертв» на улице, затаскивали в автомобиль, заламывали руки и увозили на «медкомиссию».
Утром родители похищенных собрались у стен военкомата, однако в учреждение их не пустили. В связи с этим родителями была вызвана полиция.
Позже представитель тернопольской полиции Андрей Кульчицкий заявил, что похищенных таким образом «пригласили» в военкомат.
Как сообщал телеканал «1+1», ранее в Винницкой области 24-летний мужчина женился на двоюродной бабушке, чтобы избежать призыва в ВСУ.
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