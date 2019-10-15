Тернополь, Украина, , 15:30 — REGNUM В украинском городе Тернополь работники военкомата поймали за ночь около 40 парней призывного возраста, сообщил 14 октября местный ресурс «20 минут. Тернополь».

По данным издания, в ночь с 13 на 14 октября работники военкомата поджидали своих «жертв» на улице, затаскивали в автомобиль, заламывали руки и увозили на «медкомиссию».

Утром родители похищенных собрались у стен военкомата, однако в учреждение их не пустили. В связи с этим родителями была вызвана полиция.

Позже представитель тернопольской полиции Андрей Кульчицкий заявил, что похищенных таким образом «пригласили» в военкомат.

«Работники военкомата могут вручить повестку в любом месте и любое время, в том числе и на улице», — заявил начальник отдела комплектации и призыва Тернопольского областного военного комиссариата Пётр Сирко.

Как сообщал телеканал «1+1», ранее в Винницкой области 24-летний мужчина женился на двоюродной бабушке, чтобы избежать призыва в ВСУ.

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