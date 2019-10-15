Белгород, , 15:40 — REGNUM Руководитель главка УМВД по Белгородской области Василий Умнов представил личному составу своего заместителя — начальника полиции Валерия Медведева, сообщили 15 октября в пресс-службе ведомства. Новый руководитель, полковник полиции, приехал в регион из Краснодарского края.

Генерал-майор полиции Василий Умнов охарактеризовал начальника полиции как ответственного и грамотного руководителя, имеющего организаторские способности и умеющего принимать ответственные решения. Вся его служебная деятельность прошла в Краснодарском крае.

Валерий Медведев родился в 1965 году, службу в органах внутренних дел он начал в 1988 году. Последнее место работы полковника полиции — начальник отдела МВД России по городу Армавиру. Пост он занимал с 2016 года.