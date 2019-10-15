Мытищи, Московская область, 15 октября 2019, 15:47 — REGNUM На Федеральном военном мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах простились с дважды Героем Советского Союза, космонавтом Алексеем Леоновым. Церемония прошла при участии роты почётного караула, сообщает 15 октября корреспондент ИА REGNUM.

Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Семья Алексея Леонова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валентина Терешкова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Шойгу прощается с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Шойгу с семьёй Алексея Леонова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ирина Яровая
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Отпевание
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валентина Терешкова у портрета Алексея Леонова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Валентина Терешкова у портрета Алексея Леонова
Валентина Терешкова у портрета Алексея Леонова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сергей Шойгу прощается с Алексеем Леоновым
Сергей Шойгу прощается с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM

На церемонии прощания присутствовали родные, друзья и коллеги легендарного космонавтом №11, дважды вышедшим в открытый космос. Проститься с Леоновым пришли министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, депутат Госдумы РФ Ирина Яровая («Единая Россия»), первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, космонавт Борис Волынов, американский астронавт Томас Стаффорд. После церемонии прощания гроб с телом космонавта вынесли из зала в сопровождении роты почетного караула.

Почётный караул
Почётный караул
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Траурная процессия с портретом Алексея Леонова
Траурная процессия с портретом Алексея Леонова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Почётный караул
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Траурная процессия
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Траурная процессия с портретом Алексея Леонова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Траурная процессия движется к месту погребения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Гроб с телом Алексея Леонова
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Церемония прощания с Алексеем Леоновым
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Почётный караул
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Федеральное военное мемориальное кладбище Минобороны
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, как сообщалоИА REGNUM, дважды Герой Советского Союза, космонавт Алексей Леонов впервые вышел в открытый космос. Он скончался в госпитале имени Бурденко в Москве 11 октября на 86-м году жизни.

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