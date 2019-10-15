Каспийск, Дагестан, , 14:55 — REGNUM Более 180 мешков мусора собрали в Дагестане, на территории пляжа «Маяк» (пригород Каспийска) в ходе традиционной экологической акции «оБЕРЕГАй». В общей сложности оттуда вывезли полторы тонны бытового мусора, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе дагестанского филиала ПАО «РусГидро», который является инициатором акции.

В мероприятии вместе с гидроэнергетиками приняли участие около 50 учащихся каспийской станции юных натуралистов, а также их родители и учителя.

Самым распространенным видом мусора оказались влажные салфетки, полиэтиленовые пакеты, пластиковые и стеклянные бутылки. Также на пляже нашли много выброшенных на берег рыболовных сетей.

В пресс-службе отметили, что загородный пляж «Маяк» был выбран местом генеральной уборки не случайно. Отмечается, что жители Каспийска регулярно проводят субботники на городских пляжах, тогда как загородное место отдыха очищается крайне редко.

Напомним, федеральная акция «оБЕРЕГАй» проводится в Дагестане с 2007 года. За эти годы, по данным местного филиала ПАО «РусГидро», в ней приняли участие несколько тысяч учащихся в городах и районах республики. Для транспортировки собранного мусора понадобилось в общей сложности 30 грузовых автомашин.

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