Москва, , 14:50 — REGNUM Законопроект, обязывающий СМИ создавать версии своих сайтов для слабовидящих, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«Государственные средства массовой информации обязаны обеспечить условия доступности информации для инвалидов по зрению на своих официальных сайтах в сети интернет, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации о доступности интернет-ресурсов для инвалидов по зрению», — предлагается прописать в законе о СМИ.

Речь идет прежде всего о требовании к государственным СМИ.