Ярославль, , 14:49 — REGNUM В 2020 году в Ярославской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать 20 объектов региональной собственности протяженностью более 160 километров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Дорога Yarregion.ru

Перечень дорог, которые будут отремонтированы, представил в социальных сетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:

Список дорог, которые планируется отремонтировать Страница Дмитрия Миронова в Facebook

Ориентировочная стоимость работ — порядка 2,3 миллиарда рублей. Ожидается, что общее финансирование нацпроекта в следующем году (вместе с местными дорогами) составит 3 миллиарда 376 миллионов рублей.

Список дорог для ремонта обсудили с общественностью на расширенном заседании общественного совета при департаменте дорожного хозяйства Ярославской области.

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