Тбилиси, , 14:48 — REGNUM Тбилисский метрополитен купит 40 новых вагонов на сумму в $60 млн, из которых составят 10 новых поездов. Об этом 15 октября заявил мэр города Каха Каладзе на заседании городского правительства, передает агентство «Новости-Грузия».

Средства на новые вагоны выделит Европейский банк реконструкции и развития. Вагоны поэтапно будут поставлены в течение трех или четырех лет, отметил Каладзе. Принятые меры, считает городское правительство, дадут возможность сократить интервалы между поездами в метро до 2,5 минут.

Улучшение инфраструктуры Тбилисского метро объявлено одним из главных приоритетов правительства Грузии.

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