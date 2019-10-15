Ростов-на-Дону, , 14:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону к 75-летию Великой Победы будут приведены в порядок воинские захоронения. В городе-миллионнике их насчитывается более сотни. Об этом сообщается на сайте городской администарции, передаёт ИА REGNUM.

По информации, актуальной на 1 сентября 2019 года, в Ростове-на-Дону находится 132 воинских захоронения. Больше всего солдатских могил в Ворошиловском районе — 98.

Предполагается на всех воинских захоронениях установить мемориальный знак.

Также будет составлен перечень захоронений, для которых будут установлены охранные зоны и зоны охраняемого природного ландшафта.