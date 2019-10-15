Рига, , 14:41 — REGNUM С 14 октября по 11 ноября Латвийское бюро страхования транспортных средств (LTAB) совместно с Департаментом безопасности дорожного движения и государственной полицией Латвии проведут социальную кампанию, во время которой установленные фоторадары начнут фиксировать не только скорость движения транспортных средств, но так же наличие у автомобиля действующего полиса обязательного страхования (OCTA) и техосмотра. Об этом сообщает Dienas Business со ссылкой на свои источники.

По мнению представителей LTAB, общее число водителей, выезжающих на дороги страны без страхового полиса, колеблется от 1 до 3%. За это нарушение в Латвии предусмотрен штраф от 85 до 120 евро и 2 штрафных пункта.

Источники отмечают, что езда на автомобиле без техосмотра обойдётся недисциплинированному водителю в 55 или в 120 евро и те же 2 штрафных пункта. Цель компании — дисциплинировать водителей и укрепить безопасность движения.