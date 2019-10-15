Могадишо, , 14:46 — REGNUM Представители правительства Сомали заявляют, что они впервые за более чем два десятилетия создадут в стране национальный банк донорской крови. Об этом передает ВВС Africa.

Это объявление было сделано во вторую годовщину самого мощного в стране взрыва бомбы в столице страны Могадишо, в результате которого погибло около 600 человек.

Напомним, что взрыв 14 октября 2017 года также ранил сотни других мирных жителей. До сих пор ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

Обычно подобные теракты в Могадишо осуществляет группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечают журналисты.

Усилиям по спасению жизней жертв насилия в Сомали часто мешает отсутствие банка крови, передают сотрудники СМИ.

Премьер-министр Сомали Хасан Али Хейре заявил, что многие сомалийцы «умирают от кровотечений, причем большинство летальных исходов зафиксировано среди беременных женщин и жертв террористических актов».

»Новый банк донорской крови будет иметь вместимость до 10 000 единиц пакетов с кровью. Это один из уроков, извлеченных из трагедии 14 октября», — сказал премьер-министр во время видеообращения.

Он добавил, что атака 2017 года «нанесла невосполнимые потери сомалийскому народу». В своем заявлении он также похвалил жителей страны за их стойкость.

«Действительно вдохновляет то, что вы сегодня закладываете фундамент для национального банка крови», — добавил он.