Одесса, Украина, , 14:36 — REGNUM Киевский районный суд Одессы не выпустил на поруки владельца сгоревшего отеля «Токио стар» Вадима Чёрного, сообщило 15 октября информационное агентство «Укринформ».

"Заслушав позиции сторон, суд решил частично удовлетворить ходатайство прокуратуры — продлить на 60 суток содержание подсудимого Чёрного под стражей с правом внесения залога в размере 53 миллионов 87 тысяч 760 гривен (более $2 млн — ИА REGNUM)», — сказано в сообщении.

Адвокат подсудимого заявил, что подаст апелляцию на решение суда. Сам подсудимый подтвердил, что его защита попытается снизить размер залога.

Как передавало ИА REGNUM, в средине августа 2019 года в Одессе произошёл сильный пожар в отеле «Токио стар». Из 200 постояльцев девять человек погибли.

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