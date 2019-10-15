Сеул, , 14:32 — REGNUM Центрально-Африканская Республика — одна из самых голодных стран мира. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей ирландской гуманитарной организации Concern Worldwide и немецкой некоммерческой организации Welthungerhilfe.

Согласно глобальному индексу голода, составленному представителями двух организаций, в Северной Корее также зафиксирован «серьезный уровень голода».

Известно, что специалисты оценивали каждую страну по 100 бальной системе, где 0 — лучший результат, а 100 — наихудший. По шкале специалистов, от 0 до 10 баллов — «низкий уровень голода», от 10 до 19,9 — «средний уровень голода», от 20 до 34,9 баллов — «серьезный уровень голода», от 35 до 49,9 баллов — «опасный уровень голода», от 50 баллов и выше — «сверхопасный уровень голода».

В 2019 году средний показатель индекса голода в мире составил 20 баллов, что на 0,9 баллов ниже по сравнению с прошлым годом.

Среди 117 стран мира, самой голодающей страной является Центрально-Африканская Республика (53,6 балла). Так же статус «опасного уровня голода» был присвоен Йемену (45,9 б), Чаду (44,2 б), Мадагаскару (41,5 б), Замбии (38,1 б).

Северная Корея в данном списке расположилась на 26 месте, что на 15 ступеней ниже по сравнению с 2018 годом. Однако по уровню недоедания КНДР занимает четвертую строчку после Центрально-Африканской Республики, Зимбабве и Гаити.