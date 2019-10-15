Томск, , 14:27 — REGNUM Причиной появления дымки над городом Томском стал антициклональный тип погоды, установившийся в Томской области. По словам начальника отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светланы Рюхтиной, дымка должна рассеяться в ближайшие двое суток, как только в городе похолодает и пойдут дожди.

Дымка появилась в Томске и пригороде 12 октября, стал ощущаться запах гари. Основная причина — сжигание сухой травы и листвы в условиях установившегося штиля.

Как передаёт РИА «Томск», по словам Рюхтиной, сейчас ситуация будет меняться кардинально:

«Осадки начнутся, температура будет понижаться, и дымка должна уйти».

Небольшой дождь ожидается в Томске уже вечером 15 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Западной Сибири ожидается существенное похолодание.

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