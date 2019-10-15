Рязань, , 14:43 — REGNUM Муниципальный автопарк коммунальной техники Рязани на 90% переоборудован для работы в зимний период. Остальные машины пока заняты текущей уборкой города, их подготовят, когда выпадет первый снег. Всего на балансе дирекции благоустройства города — 139 единиц техники. В рамках муниципальных контрактов к борьбе за чистые от снега улицы также будут привлекать подрядные организации, сообщили 15 октября в пресс-службе администрации Рязани.

Центральные улицы города будут обрабатываться увлажнённым реагентом, пескосоляную смесь станут применять в спальных районах Рязани. Собранный снег будут вывозить на площадки временного хранения в районе посёлка Хамбушево и на улицу Предзаводскую. Дополнительная площадка для складирования снега появится в Кальном.

На уборку снега в Рязани выйдут около 160 сотрудников муниципального предприятия. До 1 января 2020 года заготовлено порядка 102 тонн пескосоляной смеси и около 14,5 тысяч кубометров реагента.