Мытищи, Московская область, , 14:22 — REGNUM На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек. Среди них —первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, космонавт Борис Волынов, дочь конструктора Сергея Королёва Наталья, передаёт ОТР.

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«Он оставил добрый след на нашей Земле. Очень много специалистов в области космонавтики он готовил», — отметила Терешкова.

Также на церемонии прощания присутствовал и министр обороны РФ Сергей Шойгу. После церемонии гроб с телом космонавта вынесли из зала в сопровождении караула. К месту захоронения его под музыку военного оркестра доставит бронеавтомобиль «Тигр».

По просьбе семьи Леонова церемония похорон будет проходить без присутствия прессы.

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Как сообщало ИА REGNUM, дважды Герой Советского Союза, космонавт, впервые вышедший в открытый космос, Алексей Леонов скончался в Москве 11 октября на 86-м году жизни. Он умер в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни.

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