Буйнакск, Дагестан, , 14:45 — REGNUM В Дагестане за экстремистские призывы вынесли приговор жительнице города Буйнакска Шахрузат Даитбековой. Она размещала их в интернете в виде комментариев, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе МВД республики.

Судебное решение Kakprosto.ru

Подсудимая полностью признала свою вину. Буйнакский городской суд приговорил её к двум годам лишения свободы условно.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Дагестана Арсен Сейтуев за размещение в интернете роликов с призывами к экстремистской и террористической деятельности получил три года колонии общего режима.