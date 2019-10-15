Симферополь, 15 октября 2019, 14:22 — REGNUM В Крыму перезахоронят останки русских солдат и офицеров Второй армии князя Василия Долгорукого и построят мемориал в их память. Об этом ИА REGNUM сообщили 15 октября в пресс-службе мининформа РК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму перезахоронили около 200 советских военнослужащих, найденных три года назад поисковиками под Феодосией. При этом специалистам удалось идентифицировать семерых бойцов Красной Армии.
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