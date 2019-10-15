Грозный, , 14:12 — REGNUM В Чечне отравилась крысиным ядом трехлетняя девочка. Ее доставили в детское отделение Урус-Мартановской районной больницы с признаками химического отравления. По данному факту организована проверка прокуратуры, сообщили ИА REGNUM 15 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокурор республики поручил установить все обстоятельства произошедшего несчастного случая и причины, по которым он стал возможным, в том числе установить отношение родителей к исполнению своих обязанностей по воспитанию детей.

Как отметили в прокуратуре, в последнее время сразу несколько фактов отравления детей химическими веществами зафиксированы в Чечне. В Гудермесском районе двухлетний мальчик получил химический ожог пищевода, в Курчалоевском — трехлетний ребенок попал в больницу с химическим отравлением, хлебнув «Белизны» из открытой бутылки. Еще один факт отравления зафиксирован в Грозном — отравился крысиным ядом годовалый ребенок.

Все эти и другие факты были проверены. По результатам проверок были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по присмотру за детьми 443 родителя.