Екатеринбург, , 14:45 — REGNUM На перекрёстке проспекта Ленина и улицы Толмачёва в Екатеринбурге организовали пешеходный переход, за который боролись два года. Об этом сообщает ИА Znak.

Пока на перекрёстке, который ранее являлся нерегулируемым и по которому часто проходят жители, поставили лишь дорожный знак «Пешеходный переход». Разметка-«зебра» пока не нанесена на дорогу.

Ожидается, что в 2020 году на перекрёстке сделают регулируемый переход, если такая статья расходов появится в городском бюджете. Пока же будет функционировать нерегулируемый переход.

Напомним, в Екатеринбурге на пересечении улиц Старых Большевиков и Фронтовых бригад ликвидируют подземный переход. Вместо «подземки» на для пешеходов организуют «зебру» со светофором.

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