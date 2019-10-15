Рязань, , 14:04 — REGNUM Рязанское управление Роскомнадзора начало проверку инцидента, который произошёл в Новомичуринске 14 октября. Об этом сообщил руководитель ведомства Евгений Малинкин.

По его словам, которые приводит «Российская газета», в настоящее время ведётся сбор информации: специалисты устанавливают, был ли факт нарушения законодательства РФ.

«Если нарушение законодательства было, должностное лицо будет нести ответственность», — подчеркнул Малинкин.

Напомним, 14 октября в городе Новомичуринске Рязанской области вместо телепередачи НТВ зрителям кабельного телевидения показали «фильм для взрослых». Кадры эротического содержания транслировались в течении четверти часа.

Как заявил генеральный директор компании-провайдера «ТелеМаг» Алексей Мелькин, причиной казуса стал технический сбой. По его словам, на тот момент в кабельной сети города проходили ремонтные работы, и один из работников к каналу НТВ подключил не тот кабель.

Руководитель телеканала НТВ Александра Кошарницкая на произошедшее отреагировала шуткой. Она сообщила, что в связи с инцидентом во время трансляции телеканала в Новомичуринск было получено большое число жалоб от зрителей, так как не все смогли увидеть то, что на протяжении 15 минут могли наблюдать жители Рязанской области.