Джакарта, , 14:03 — REGNUM Глава национальной полиции Индонезии Деди Прасетио заявил, что в период с 10 по 14 октября 2019 года было задержано по меньшей мере 22 подозреваемых в террористической деятельности в ряде регионов страны, сообщает Antara.

Полиция Индонезии

«Всего было задержаны 22 подозреваемых по уголовным делам о терроризме», — заявил Деди Прасетио в Джакарте.

Издание отмечает, что аресты был произведены после инцидента с министром безопасности Индонезии Виранто.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября на министра безопасности Индонезии Виранто было совершено нападение, в результате которого он получил ранения и был доставлен в больницу.

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