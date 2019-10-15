Кавасаки, , 14:01 — REGNUM В Японии закроют легендарный многоэтажный центр Anata no Warehouse (Your Warehouse) с игровыми автоматами. Об этом 15 октября сообщил портал Kotaku.

https://twitter.com/Kotaku/status/1184018202122182656

Соответствующее объявление было размещено на улицах города Кавасаки. Anata no Warehouse планируют закрыть 17 ноября 2019 года. Этот многоэтажный игровой центр был одним из самых необычных в Японии, он отличался весьма специфическим дизайном на тему гонконгского города-крепости Коулун. Администрация ничего не сообщила о причинах закрытия центра, лишь поблагодарила постоянных клиентов.

https://twitter.com/b9am1blfBCHhxfq/status/1184011280144666624

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Anata no Warehouse был открыт в 2005 году на месте бывшего магазина электроники. Коулун — город Гонконга, в котором какое-то время царила анархия. Он практически не подчинялся властям, там процветали проституция, наркоторговля и азартные игры. Был снесен в 1994 году.

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