Екатеринбург, , 14:04 — REGNUM Екатеринбургская гордума готовится рассмотреть итоги опроса о строительстве храма Святой Екатерины. Об этом заявил депутат Алексей Вихарев у себя в Facebook.

По словам Вихарева, сперва протокол опроса должна заверить думская комиссия по местному самоуправлению, после чего 22 октября вся гордума закрепит итоги опроса на заседании.

Пока вопрос не стоит в повестке заседания комиссии. Предложение будет внесено «с голоса». По мнению парламентария, депутаты участвовали в подготовке опроса, поэтому серьёзных вопросов к докладчику не будет.

Напомним, 13 октября 2019 года в Екатеринбурге прошёл общегородской опрос о храме Святой Екатерины. По мнению политолога Олега Матвейчева, прошедший опрос поставил точку в многолетнем конфликте вокруг религиозного объекта.

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