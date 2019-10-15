Калуга, , 14:20 — REGNUM Прядка 36 проектов было подано от Калужской области на второй конкурс грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. 12 проектов получили поддержку Фонда. Всего по результатам двух конкурсов 2019 года некоммерческие организации региона получили поддержку на сумму свыше 42 млн рублей. Об этом 15 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве внутренней политики и массовых коммуникаций.

Наиболее значительный по сумме грант в три млн рублей будет направлен местной православной религиозной организации — Свято-Никольскому Черноостровскому женскому монастырю в Малоярославце Калужской епархии РПЦ — на реализацию проекта «Расширение деятельности духовно-просветительского центра «СОФИЯ»: Расширение состава музыкального ансамбля «Отрада». Среди других победителей — проекты на сумму около 500 тыс. рублей. Соотношение проектов, поддержанных Фондом, с количеством поступивших заявок от Калужской области составило 33,3%, что выше среднего показателя по Центральному федеральному округу (24,76%) и по России (23,45%).

В настоящее время стартовал прием заявок на президентские гранты 2020 года.

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