Уфа, , 13:57 — REGNUM XXV международная выставка «Энергетика Урала» пройдет в Уфе. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

На выставке, которая пройдет в Уфе с 22 по 24 октября, свою продукцию представят 200 крупнейших отечественных и зарубежных разработчиков, производителей и поставщиков энергетического и электротехнического оборудования.

В рамках мероприятия пройдет российский энергетический форум, на котором будут обсуждаться вопросы развития отрасли с участием ведущих ученых России и Европы, экспертов и представителей органов государственной власти.

Отмечается, что на форуме состоится свыше 20 деловых мероприятий с участием более 200 спикеров, в том числе из Германии, Бельгии, Великобритании, Сербии.