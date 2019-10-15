Рим, , 13:49 — REGNUM С 2020 года в Италии могут быть ужесточены правила использования наличных средств, сообщает Sky во вторник, 15 октября.

По нынешним правилам наличными средствами можно рассчитываться, если сумма не превышает 3000 евро, с 2020 года она может быть снижена до 1000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Италии намерены ввести дополнительные ограничения на использование наличных денег, чтобы таким образом бороться с уклонением от уплаты налогов и с отмыванием средств.

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