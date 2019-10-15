Вашингтон, , 13:32 — REGNUM Представители Соединённых Штатов чаще всего в истории Нобелевской премии (вручается с 1901 года) были удостоены этой одной из наиболее престижных международных премий, ежегодно присуждаемой за выдающиеся научные исследования, изобретения и крупный вклад в культуру и развитие общества.

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На сегодняшний день в копилке Соединённых Штатов — 380 лауреатов престижной премии. Второе место занимает Великобритания (133 лауреата), а тройку лидеров замыкает Германия, представители которой 108 раз получали Нобелевскую премию.

Также в пятёрку лидеров вошла Франция (69 человек) и Швеция (32).

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Как сообщало ИА REGNUM, в столице Швеции с 7 октября проходила Нобелевская неделя, где были объявлены лауреаты международной премий в области физиологии и медицины, физики, химии, литературы за 2018 и 2019 годы. 11 октября было объявлено имя лауреата Нобелевской премии мира. Им стал премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Награды он удостоился за «усилия по достижению мира и международного сотрудничества, и в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей». 14 октября стало известно имя лауреата премии Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля.