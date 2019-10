Вашингтон, , 13:25 — REGNUM Сервис Internet Archive представил новый сервис, который позволяет пользователей играть в 2,5 тыс. игр для ОС MS-DOS прямо в браузере. Об этом 15 октября сообщил портал DSOGaming.

Разработчики отметили, что геймерам будут доступны как недавние мини-проекты, так и громкие хиты, релизы которых состоялись несколько десятилетий назад. В частности, в библиотеке сервиса присутствуют Mortal Kombat, Doom, Jurassic Park, Alone in the Dark, Shadow Warrior, Duke Nukem 3D, Redneck Rampage и другие известные игры.

Стоит отметить: пока что не все игры удается запустить без проблем, однако создатели сервиса продолжат его совершенствовать.

Напомним, Internet Archive — это некоммерческая цифровая библиотека, в архивах которой содержатся цифровые версии старых игр для ПК (MS-DOS), книги, аудиозаписи и видео.

