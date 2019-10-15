Брянск, , 13:24 — REGNUM На втором конкурсе президентских грантов 2019 года девять проектов из Брянской области получили поддержку. Расходы на их реализацию составят свыше 28 млн рублей. Некоммерческие организации победили в пяти грантовых направлениях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Активисты предлагают свою помощь в решении вопросов поддержки семьи, охраны здоровья граждан, социальном обслуживании, сохранении исторической памяти и развитии общественной дипломатии и поддержки соотечественников. Самый большой грант приходится на поддержку функционирования социально-реабилитационного центра «Радимичи» для детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках проекта будут оказывать медико-педагогические и социально-психологические услуги семьям с детьми с врождёнными физическими патологиям из-за экологических последствий от катастрофы на Чернобыльской АЭС — Брянская область является наиболее сильно пострадавшим регионом РФ.

Итоги второго конкурса президентских грантов 2019 года подвели 14 октября на заседании Координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

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