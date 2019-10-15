Тавда, Свердловская область, , 13:15 — REGNUM На Урале в Тавде к административной ответственности привлечено предприятие по сбору лома чёрных металлов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры свердловской области.

Нарушения установлены в ходе надзорных мероприятий по проверке законодательства об охране окружающей среды и природопользования, проведённых по заявлению гражданина. По их итогам было возбуждено административное производство за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией (ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ).

«В частности, организацией не осуществлялся производственный радиационный контроль металлолома, отсутствовал журнал производственного радиационного контроля металлолома, приемосдаточные акты не регистрировались в книге учета приемосдаточных актов», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Иск прокуратуры был рассмотрен Арбитражном суде Свердловской области и предприятие признано виновным в нарушении ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ.

В итоге установленные нарушения устранены, а сотрудник пункта приёма металлолома привлечён к дисциплинарной ответственности.