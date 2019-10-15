Москва, , 13:12 — REGNUM В районе Царицыно на юге Москвы дворы обустроили на деньги, полученные от платных парковок. Об этом 15 октября сообщила пресс-служба Моспаркинга.

В ходе работ было благоустроено четыре двора на Бакинской и Кантемировской улицах. Отремонтировали детскую, спортивную и тренажерную площадки, обустроили газоны и тротуары, а также установили скамейки, урны и ограждения.

В сообщении отмечается, что средства, полученные от платных парковок в районе, в начале каждого года авансом передаются в префектуры, которые распределяют их на благоустройство придомовых территорий.

В 2019 году на благоустройство дворов направили около 4,5 млрд рублей, собранных с платных парковок.