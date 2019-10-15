Новосибирск, , 13:09 — REGNUM В Новосибирской области продолжается прививочная кампания против гриппа и ОРВИ. Пока уровень заболеваемости по региону не превышает эпидемический порог, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора.

Прививка Цитата из м/ф «Про бегемота, который боялся прививок». реж Леонид Амальрик. 1966. СССР

Как отмечают в управлении, одна из основных мер профилактики гриппа — иммунизация.

«Ежегодно увеличивается охват населения прививками против гриппа. Так в 2018 году привито против гриппа 52,9% населения области, в 2019 году запланировано привить не менее 54% (более 1,5 млн человек)», — уточнили в Роспотребнадзоре.

По данным на 11 октября в регионе привито 140 350 детей и 490 167 взрослых.