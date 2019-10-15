Пермь, , 13:05 — REGNUM В Перми суд утвердил мировое соглашение между музыкантом Андреем Ширманом, который более известен как DJ Smash, и экс-депутатом Законодательного собрания Пермского края Александром Телепневым, сообщает издание Business Class.

По данным СМИ, согласно условиям мирового соглашения, бывший депутат должен разместить в индивидуальном банковском сейфе деньги, которые DJ Smash отсудил за причиненный вред. Александр Телепнев обязался разместить 9 млн рублей. Музыкант отказался от принудительного взыскания оставшейся суммы в 2 млн рублей.

В случае выполнения условия по перечислению денежных средств DJ Smash не возражает против условно-досрочного освобождения экс-депутата или смягчения наказания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года Андрей Ширман был избит в ночном клубе. Он получил травму головы и перелом челюсти. Было возбужден уголовное дело, в причинении вреда средней тяжести признали виновными Александра Телепнева и его приятеля Сергея В. Каждому назначили по два года с отбыванием срока в колонии-поселении. В октябре 2019 года Сергею В. смягчили наказание, заменив на ограничение свободы.

В марте 2019 года суд частично удовлетворил требования музыканта о компенсации нанесенного вреда. Исковые требования составляли 12,5 млн рублей, суд удовлетворил иск на 11 млн рублей.

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