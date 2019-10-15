Цхинвал, , 13:03 — REGNUM 15 октября, в селе Нар Южной Осетии на родине Коста Хетагурова состоятся торжественные мероприятия. Сегодня исполняется 160 лет со дня рождения осетинского поэта, прозаика, драматурга, художника, театрального и общественного деятеля, публициста и основоположника осетинского литературного языка. Указом президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 2019 год в республике объявлен Годом Коста Хетагурова. С начала года были проведены различные памятные мероприятия как в столице, так и в районах республики. Об этом сообщает информагентство «Рес».

В селе Нар пройдут торжества, в рамках которых состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «Праздник в горах» конно-драматического театра «Нарты».

На 16 октября в Южной Осетии также запланирован ряд мероприятий. Состоится возложение цветов к памятнику поэта, торжественное собрание общественности в Госдрамтеатре имени Коста Хетагурова.

Юбилей Хетагурова будет отмечен и в Москве. 28 октября на новой сцене государственного академического Большого театра пройдет торжественный вечер в честь юбилея поэта.