Джакарта, , 12:57 — REGNUM Спикер индонезийского парламента Пуан Махарани заявила, что до 30 000 военных и сотрудников полиции будут мобилизованы в день проведения инаугурации президента и вице-президента страны 20 октября 2019 года, сообщает Kompas.

«Что касается вопросов, связанных с безопасностью, то в этот день мы очистим несколько мест, чтобы инаугурация прошла хорошо», — заявила Пуан Махарани.

Известно, что вокруг Парламентского комплекса в Джакарте, где в 14:30 по местному времени состоится церемония инаугурации президента Джоко Видодо и вице-президента Маруф Амина, будет создан периметр безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция в индонезийской столице Джакарте запретила проводить митинги в связи с инаугурацией президента страны.

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